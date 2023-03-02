Выручка от экспорта отечественного софта в 2022 году снизилась на 17%

За 2022 год российские компании-разработчики софта потеряли 12-17% выручки от поставок своих решений за рубеж, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Руссофт». Экспортная выручка таких компаний сократилась до $8,4 млрд.
Такая динамика во многом связана с отказом европейских и американских партнеров от сотрудничества из-за санкций при том, что эти рынки и так были непростыми для российских поставщиков, говорят эксперты.
По словам топ-менеджера одной крупной компании, сегодня некоторые европейские контрагенты сохраняют интерес к приобретению российского софта.
«Я не буду называть компании и категории этого ПО, но могу сказать, что ряд российских разработчиков уже учредили за рубежом формально не связанные с ними структуры и продолжают поставки своих решений», — утверждает собеседник издания.
Тем не менее, отечественные компании-разработчики активно переориентируются под рынки Южной и Восточной Азии, говорят в «Руссофте». Также растет интерес к рынкам Африки и Южной и Центральной Америки, однако резкий рост продаж в этих регионах в ближайшее время не ожидается.
Как отмечают в Минцифры, самый высокий спрос на отечественные продукты за границей относится к решениям в сфере «цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности».
По данным Центра стратегических разработок, к российским решениям проявляют интерес 18 государств.
Фото на обложке: TippaPatt /
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