Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов

Минтранс РФ подготовил проект постановления «Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси». Водители не смогут принять новый заказ от агрегаторов, после того как отработают 12 часов.

Спустя пять часов после начала смены водиль должен будет сделать перерыв. Иначе получение им заказов будет временно приостановлено. Количество и продолжительность таких перерывов определит сам таксист, выяснили «Известия».

Документом предполагается, что агрегаторы, которые работают онлайн, должны будут рассчитывать время, после которого они приостановят или прекратят передачу заказов, на основании данных о начале работы, поступающих им от самих водителей.

Эксперты и агрегаторы такси говорят, что инициатива ведомства, связанная с ограничением времени работы таксистов, направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров. Они также подчеркнули, что техническая сторона этого вопроса требует доработки.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин добавил, что многие водители подключены к разным агрегаторам такси, поэтому, исчерпав лимит времени работы у одной службы заказа, таксист может просто переключиться на другую.

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