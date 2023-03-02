«Денег не будет в следующем году»: Дерипаска назвал условие для привлечения иностранных инвестиций

Миллиардер Олег Дерипаска назвал обеспечение предсказуемости ведения бизнеса условием для привлечения в Россию иностранных инвестиций. Предприниматель считает, что при текущих обстоятельствах «денег не будет уже в следующем году».

Экономика РФ вскоре столкнется с дефицитом источников финансирования, заявил бизнесмен, миллиардер и основатель «Базового элемента» Олег Дерипаска.

«Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы», – подчеркнул Дерипаска.

Дерипаска считает, что условием для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику будет обеспечение предсказуемости ведения бизнеса в России.

«Предприниматель – это единственный субъект, который выведет нашу страну в эти 25 лет, как Моисей», – отметил бизнесмен. Он добавил, что в случае частой перемены правил игры инвесторы «не будут верить».

Развитие экономики через систему государственного капитализма Дерипаска назвал путем в никуда и пустой тратой денег.

Вскоре после начала специальной военной операции на Украине Олег Дерипаска назвал пять шагов к процветанию России. Для достижения стабильности в стране нужно «распустить Газмяс», «закончить весь госкапитализм», развивать Сибирь и Дальний Восток, дать волю предпринимателям и гражданам и «начать все заново», считает предприниматель.

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски. В 2022 году миллиардер попал под санкции Великобритании, Евросоюза и других стран.

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