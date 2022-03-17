Олег Дерипаска назвал пять шагов к процветанию России

Олег Дерипаска назвал пять шагов, которые России нужно предпринять, чтобы больше не сталкиваться с экономическим кризисом. «Распустить Газмяс», добиться воли для предпринимателей и граждан страны, «начать все заново», резюмировал миллиардер.

Пост с предложениями того, как России больше «не попадать в такую засаду», Олег Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале.

Дерипаска считает, что для достижения стабильности в стране нужно «распустить Газмяс», «закончить весь госкапитализм», развивать Сибирь и Дальний Восток, дать волю предпринимателям и гражданам и «начать все заново».

Ранее Олег Дерипаска выступил с заявлением, что Россию ждет «жесточайший кризис», говоря в контексте военной операции на Украине. Дерипаска отметил, что страна еще «никогда с таким не сталкивалась», имея в виду беспрецедентные санкции, которые были введены в отношении России.

На фоне слухов о возможной отставке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, Олег Дерипаска предоставил результаты опроса о потенциальной кандидатуре главы Центрального банка РФ. Респонденты отдали предпочтение самому Дерипаске, однако он подчеркнул, что «в ЦБ никогда идти не планирую».

Скриншот голосования, опубликованный в телеграм-канале Олега Дерипаски

Фото на обложке: 1si