Олег Дерипаска назвал пять шагов к процветанию России

Олег Дерипаска назвал пять шагов, которые России нужно предпринять, чтобы больше не сталкиваться с экономическим кризисом. «Распустить Газмяс», добиться воли для предпринимателей и граждан страны, «начать все заново», резюмировал миллиардер.
Пост с предложениями того, как России больше «не попадать в такую засаду», Олег Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале.
Дерипаска считает, что для достижения стабильности в стране нужно «распустить Газмяс», «закончить весь госкапитализм», развивать Сибирь и Дальний Восток, дать волю предпринимателям и гражданам и «начать все заново».
Ранее Олег Дерипаска выступил с заявлением, что Россию ждет «жесточайший кризис», говоря в контексте военной операции на Украине. Дерипаска отметил, что страна еще «никогда с таким не сталкивалась», имея в виду беспрецедентные санкции, которые были введены в отношении России.
На фоне слухов о возможной отставке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, Олег Дерипаска предоставил результаты опроса о потенциальной кандидатуре главы Центрального банка РФ. Респонденты отдали предпочтение самому Дерипаске, однако он подчеркнул, что «в ЦБ никогда идти не планирую».
Скриншот голосования, опубликованный в телеграм-канале Олега Дерипаски
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