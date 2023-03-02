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Аналитики SberCIB спрогнозировали доллар по 72 рубля к концу первого квартала

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики SberCIB спрогнозировали укрепление рубля в ближайшей перспективе. К концу марта курс валюты США будет составлять 72 рубля, допускают аналитики. На данный момент доллар стоит 75,4 рубля, евро превысил планку в 80 рублей.

Аналитики SberCIB спрогнозировали доллар по 72 рубля к концу первого квартала

Доллар США к концу марта будет стоить 72 рубля, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты не наблюдают угрозы стабильности российской валюты, говорится в сообщении организации.

Финансисты допускают, что к концу первого квартала российский рубль укрепится до 72 рублей за доллар США. До конца текущего года американская валюта будет держаться на уровне 70 рублей.

В долгосрочной перспективе на укреплении рубля скажутся снижение скидок на российскую нефть, повышение глобальных цен на этот энергоресурс и введенное бюджетное правило об увеличении продажи валюты в случае сокращения нефтегазового экспорта России.

По актуальному на момент публикации официальному курсу ЦБ РФ, доллар США стоит 75,47 рублей. В феврале курс поднимался до 77 рублей – аналитики объяснили падение рубля краткосрочным усилением геополитических рисков.

Фото на обложке: PalSand / Shutterstock

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