Аналитики SberCIB спрогнозировали доллар по 72 рубля к концу первого квартала

Аналитики SberCIB спрогнозировали укрепление рубля в ближайшей перспективе. К концу марта курс валюты США будет составлять 72 рубля, допускают аналитики. На данный момент доллар стоит 75,4 рубля, евро превысил планку в 80 рублей.
Доллар США к концу марта будет стоить 72 рубля, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты не наблюдают угрозы стабильности российской валюты, говорится в сообщении организации.
Финансисты допускают, что к концу первого квартала российский рубль укрепится до 72 рублей за доллар США. До конца текущего года американская валюта будет держаться на уровне 70 рублей.
В долгосрочной перспективе на укреплении рубля скажутся снижение скидок на российскую нефть, повышение глобальных цен на этот энергоресурс и введенное бюджетное правило об увеличении продажи валюты в случае сокращения нефтегазового экспорта России.
По актуальному на момент публикации официальному курсу ЦБ РФ, доллар США стоит 75,47 рублей. В феврале курс поднимался до 77 рублей – аналитики объяснили падение рубля краткосрочным усилением геополитических рисков.
Фото на обложке: PalSand /
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