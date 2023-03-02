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«Сбербанк» запустил в Крыму и Севастополе эквайринговое обслуживание

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Сбербанк» запустил эквайринговое обслуживание в Крыму и Севастополе, а также начал кредитование юридических лиц в этих регионах, выяснил РБК.

«Сбербанк» запустил в Крыму и Севастополе эквайринговое обслуживание

О том, что организация заработает в Крыму и Севастополе, стало известно в январе. Банк сформировал команду и планируют обеспечить предоставление своих услуг и сервисов в течение ближайшего года.

На сайте Сбера размещены тарифы на эквайринговое обслуживание. Для осваиваемых регионов действуют те же расценки, что и для других субъектов страны. Они составляют от 1% до 2,5% от стоимости покупки. На процент влияет категория товара или услуги, оборот организации и способ приема платежа.

«Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные», — сказал представитель организации.

«Сбербанк» отказывался начинать работу на в Крыму и Севастополе с момента присоединения территорий к РФ в 2014 году из-за риска попасть под санкции западных стран, которые не признают российскую юрисдикцию регионов.

В 2017 году глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что вопрос начала работы в Крыму «это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом».

Весной 2022 года после введения антироссийских санкций на фоне ввода российских войск на территорию Украины глава РФ Владимир Путин призвал российские компании начать работу на полуострове.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: oleg_aryutkin / Shutterstock

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