Сбербанк начнет работать в Крыму

Сбербанк сформировал команду и начинает работу на полуострове Крым. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе банка.

«В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — добавили в кредитной организации.

Первые офисы банка откроются в первом полугодии 2023 года. Часть банкоматов уже установлена, в течение года сеть устройств самообслуживания также начнет работать на всем полуострове.

Сбербанк не выходил в Крым из-за наложенных на регион санкций США и Евросоюза после присоединения региона к России. Банк также опасался санкций. До референдума в 2014 году на территории полуострова функционировала украинская «дочка» банка.

После того как Сбербанк оказался под блокирующими санкциями Запада, постпред Крыма Георгий Мурадов призвал кредитную организацию начать работу в регионе.

Первым российским банком, который вышел на рынок Крыма, был «Промсвязьбанк».

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