Российские парфюмерные сети планируют развитие в странах ближнего зарубежья, ФАС предложила расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены, Минпромторг в сентябре намерен запустить механизм балльной оценки уровня «отечественности» российского телекомоборудования и другие события 3 марта.

Уровень «отечественности» телекомоборудования, ТЦ наращивают посещаемость: главное 3 марта