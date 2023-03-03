Уровень «отечественности» телекомоборудования, ТЦ наращивают посещаемость: главное 3 марта

Российские парфюмерные сети планируют развитие в странах ближнего зарубежья, ФАС предложила расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены, Минпромторг в сентябре намерен запустить механизм балльной оценки уровня «отечественности» российского телекомоборудования и другие события 3 марта.
Финансы
- Новый способ платежей картой «Мир» через экран по QR-коду должен быть токенизированным — содержать не данные банковской карты, а ссылку на них. Требования станут обязательными для банков с 25 апреля.
Бизнес
- Российские парфюмерные сети активизировали проекты развития в странах ближнего зарубежья, пишет «Ъ». Выход сразу на несколько соседних рынков начала готовить «Лэтуаль», а «Золотое яблоко» планирует расширить зарубежное присутствие.
- ФАС предложила расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены. Эксперты опасаются, что это ускорит уход с рынка небольших игроков, пишут «Ведомости».
- Февральские праздничные выходные обеспечили ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга сезонный рост посещаемости на 5-15%. Динамика может сохраниться в преддверии 8 Марта. Россияне стали постепенно возвращаться к необязательным тратам.
- TCS Group, материнская компания «Тинькофф банка», начала изучать вариант перерегистрации с кипрской юрисдикции, сообщили «Ведомости».
Телекоммуникации
- Правительство и компании направят до 2030 года 481 млрд рублей на развитие космических систем, узнал «Коммерсантъ». Деньги потратят, в частности, на развитие наземной инфраструктуры, запуск спутниковых группировок связи, производство аппаратов для дистанционного зондирования земли.
- Минпромторг в сентябре намерен запустить механизм балльной оценки уровня «отечественности» российского телекоммуникационного оборудования, сообщил «Ъ». Предполагается, что отечественной будет признана техника, которая как минимум собирается в России.
Фото на обложке: Bubbers BB /
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