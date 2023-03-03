Партнер Абрамовича Швидлер попросил британский суд снять с него санкции

Партнер миллиардера Романа Абрамовича Евгений Швидлер подал иск в британский суд, сообщает агентство Bloomberg. Предприниматель требует снятия санкций. Он стал первым, кто решил оспорить такие ограничения в лондонском суде с момента ввода российских войск на территорию Украины.

Юристы Швидлера подали исковое заявление в прошлом месяце. Они утверждают, что Великобритания допустила грубые ошибки в оценке связей Швидлера с Абрамовичем.

Активы миллиардера были заморожены в марте 2022 года, Лондон счел, что Швидлер получал выгоду от многолетних взаимоотношений с бывшим владельцем «Челси».

По заявлению бизнесмена, ему пришлось столкнуться с рядом серьезных трудностей с момента внесения его в санкционный список. Он рассчитывает, что суд отменит решение, которое адвокаты Швидлера называют незаконным. Судебное заседание по иску пройдет в течение 28 дней.

В марте 2022 года британское правительство уже смягчало некоторые ограничения в отношении Швидлера.

Весной прошлого года Швидлер был одним из миллиардеров наряду с Павлом Дуровым, которые попросили американское издание Forbes не называть их российскими бизнесменами. Швидлер является обладателем британского и американского паспортов. Родился предприниматель в Уфе. Состояние миллиардера оценивается в $1,7 млрд. В числе его активов — доля в Evraz и вложения в «Норникель».

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