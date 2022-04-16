Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским бизнесменом

Сразу несколько миллиардеров, включая основателя Telegram Павла Дурова, которые родились и выросли в России, обратились к американскому изданию Forbes с просьбой не упоминать их в качестве российских бизнесменов.

Forbes USA считает, что это связано с антироссийскими санкциями и введением ограничений в отношении российских предпринимателей. Издание отмечает, что подобные обращения поступали с 2014 года, но с конца февраля количество запросов выросло.

В частности, ассоциировать себя с Россией не хочет Павел Дуров. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — сообщил Forbes представитель бизнесмена.

Дуров родился и вырос в Санкт-Петербурге, но в 2014 году предприниматель принял решение навсегда покинуть родину, объяснив свое решение в тексте «Семь причин не возвращаться». В качестве основной причины Павел назвал «отсутствие системы честных и независимых судов».

В 2013 году основатель «ВКонтакте» и Telegram получил гражданство Сент-Китс и Невис, государства в Карибском море, а осенью 2021 года Дуров стал гражданином Франции. В последние годы бизнесмен живет в Дубае, там же находится штаб-квартира Telegram. Согласно рейтингу Forbes USA, состояние предпринимателя оценивается в $15,1 млрд.

С такой же просьбой к Forbes обратились Игорь и Дмитрий Бухманы. Они родились в Вологде, в 2004 основали компанию-разработчика мобильных игр Playrix, а в 2013 году перевезли бизнес в Ирландию. Братья-предприниматели попросили называть их гражданами Израиля, паспорта этой страны они получили в 2016 году. Состояние основателей Playrix Forbes оценивает в $8,1 млрд.

Основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский родился и жил до 20 лет в России, но затем переехал в Великобританию. «Ник — гражданин Великобритании», — заявил американскому изданию представитель Сторонского. На апрель 2022 года состояние бизнесмена составляет $7,1 млрд.

«Самый влиятельный технологический инвестор в России» Юрий Мильнер, владеющий $7,3 млрд, родился и жил в Москве, но, по словам предпринимателя, он не был в России с 2014 года, не имеет активов в стране и «никогда не встречался с Владимиром Путиным». Основатель DST Global, согласно информации личного сайта, является гражданином Израиля, куда Мильнер переехал в 2005 году. С 2014 года предприниматель живет в Калифорнии.

Представитель главы инвестиционной компании Millhouse Евгения Швидлера рассказал журналу, что бизнесмен «не является и никогда не был гражданином РФ». Швидлер родился в Уфе, но «технически у него никогда не было российского паспорта». С 1994 года Евгений является гражданином США, а в 2010 году он получил британское гражданство. Состояние миллиардера оценивается в $1,7 млрд.

«Никогда не был россиянином» и инвестор Леонард Блаватник с капиталом в $34,3 млрд. Бывший «партнер Виктора Вексельберга», находящегося под санкциями США и Великобритании, родился в Одессе и жил в России, пока в возрасте 21 года не переехал в США. Представитель Блаватника заявил журналу об отсутствии связей Леонарда с Россией еще в 2018 году.

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