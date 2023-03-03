Netflix покажет документальный фильм о PornHub

Netflix покажет документальный фильм об одном из самых популярных и посещаемых порносайте планеты. Премьера фильма Money Shot: The PornHub Story состоится 15 марта. В нем расскажут об «успехах и скандалах» ресурса, в том числе обвинениях в распространении незаконного контента.

О деталях фильма рассказало издание The Variety. Netflix на своем YouTube-канале опубликовал трейлер фильма. Премьера запланирована на 15 марта.

Документальный фильм Money Shot: The PornHub Story содержит интервью с актерами и актрисами PorhHub, бывшими сотрудниками платформы. Его сняла кинорежиссер Сюзанн Хиллингер. Эта картина стала ее второй режиссерской работой.

В фильме расскажут об «успехах и скандалах» PornHub, а также о том, как этот ресурс изменил индустрию и превратил производство порнографического контента в крупный бизнес.

Кроме того, в фильме затронут тему об обвинениях в отношении ресурса в распространении незаконного контента.

Фото на обложке: YouTube