Netflix покажет документальный фильм о PornHub

Netflix покажет документальный фильм об одном из самых популярных и посещаемых порносайте планеты. Премьера фильма Money Shot: The PornHub Story состоится 15 марта. В нем расскажут об «успехах и скандалах» ресурса, в том числе обвинениях в распространении незаконного контента.
О деталях фильма рассказало издание The Variety. Netflix на своем YouTube-канале опубликовал трейлер фильма. Премьера запланирована на 15 марта.
Документальный фильм Money Shot: The PornHub Story содержит интервью с актерами и актрисами PorhHub, бывшими сотрудниками платформы. Его сняла кинорежиссер Сюзанн Хиллингер. Эта картина стала ее второй режиссерской работой.
В фильме расскажут об «успехах и скандалах» PornHub, а также о том, как этот ресурс изменил индустрию и превратил производство порнографического контента в крупный бизнес.
Кроме того, в фильме затронут тему об обвинениях в отношении ресурса в распространении незаконного контента.
Фото на обложке: YouTube
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Дмитрий Колодин: «Когда-то я хотел качать нефть, а не порно»
- 2 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
- 3 7 технологических трендов 2016 года
- 4 Рекламные доходы топ-10 российских блогеров на YouTube упали в 2022 году на 12,4%
- 5 7 правил блогинга для предпринимателей, которые хотят стать инфлюенсерами
ВОЗМОЖНОСТИ
03 марта 2023
05 марта 2023
06 марта 2023