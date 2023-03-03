НСПК проработал защиту платежей картой «Мир» по QR-коду

Новый способ платежей картой «Мир» через экран по QR-коду должен быть токенизированным — содержать не данные банковской карты, а ссылку на них. Требования станут обязательными для банков с 25 апреля. Об этом говорится в техническом бюллетене Национальной системы платежных карт (НСПК), направленной в банки, пишут «Известия».
QR-код будет сформирован в мобильном приложении банка-эмитента карты на основании ее реквизитов. Продавец будет считывать код и списывать с карты необходимую сумму, как при оплате по NFC, но в отличии от оплаты по СБП будут сохраняться банковские кешбэки.
Риск при использовании этого способо оплаты заключается в том, что изображение на экране смартфона заметно окружающим и может, например, попасть в объективы камер, сообщил изданию собеседник в банковском секторе.
По его словам, QR-код можно распознать, извлечь оттуда реальный номер карты и использовать его для мошенничества. Финансовые данные, согласно плану НСПК, будут токенизировать — менять другим значением, которое будет содержать лишь зашифрованную ссылку на действительные платежные данные.
- Платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay прекратили работу в России весной 2022 года в связи с санкциями. Из-за сложностей с этими сервисами россияне тогда стали в два раза чаще использовать оплату с помощью СБП.
Фото на обложке: Unsplash
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