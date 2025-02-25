В ВТБ назвали условие возвращения Visa и Mastercard в Россию
Платежные системы Visa и Mastercard могли бы вернуться на российский рынок в случае отмены американских санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК), но пока таких сигналов не поступало, заявил первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит РБК.
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«Одна [из платежных систем], по-моему, полностью американская, другая может иметь значительную долю рынка на американском рынке, то есть они не смогут работать с НСПК, поскольку НСПК внесена в блокирующий список США», — отметил Пьянов в беседе с журналистами.
Топ-менеджер отметил, что все внутренние транзакции в России проходят через НСПК, поэтому снятие санкций стало бы «реальным предвестником» возвращения Visa и Mastercard, но усомнился, что власти США пойдут на такой шаг.
Нужно ли это России? Зампред ВТБ добавил, что сама НСПК вряд ли станет стимулировать возвращение Visa и Mastercard, которое является малозначимым для страны. «Произошла полная адаптация и импортозамещение, то есть заинтересованности в снятии санкций с себя [нет], если только есть [заинтересованность] для продвижения на какие-то рынки дружественных стран», — пояснил он.
- 17 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возвращение в Россию Visa и Mastercard, ушедших из страны в 2022 году на фоне начала военной спецоперации на Украине. По мнению депутата, эти платежные системы захотят вернуться в Россию, поскольку «они потеряли большой рынок».
Фото на обложке: fcafotodigital / Getty Images
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