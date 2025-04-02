НСПК анонсировала пилотный проект оплаты по QR-коду в четырех странах
Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») в ближайшее время запустит пилотный проект оплаты по QR-коду с четырьмя странами. Транзакции будут проводиться на базе Системы быстрых платежей (СБП), сообщила в ходе выступления в Госдуме глава департамента платежной системы ЦБ Алла Бакина. Ее слова передает «Интерфакс».
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«У нас уже идут пилоты по интеграции нашей QR-системы на базе СБП с рядом зарубежных таких QR-систем, четыре страны. Вот в ближайшее время запускается пилот, с тремя уже достигнуты договоренности, это тоже вопрос определенного времени, когда надо эту интеграцию сделать», — сказала Бакина. О каких государствах идет речь, она не уточнила.
Бакина добавила, что QR-технологию важно внедрять для трансграничных операций, чтобы «люди имели возможность не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в зарубежных поездках».
- В марте ВТБ и Сбербанк сообщили, что запустили оплату по QR-коду в Турции для своих клиентов. О запуске аналогичного платежного инструмента тогда же рассказали в МТС.
Фото на обложке: Bayhu19 / Shutterstock / FOTODOM
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