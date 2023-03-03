Apple предупредила сервисные центры в России о прекращении гарантийного обслуживания Mac и iPad

Apple предупредила российские сервисные центры о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров Mac и планшетов iPad. Те, кто столкнулся с поломкой гаджетов, могут обратиться в магазин и потребовать возврата денег, говорится в письме компании.

Авторизованные сервисные центры Apple в России получили от компании письмо, в котором она предупредила о прекращении гарантийного обслуживания техники Mac и iPad. Об этом рассказал центр Fixed.one в своем канале в Telegram.

«Предварительно, компания предлагает владельцам техники, столкнувшихся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств», – сообщили в Fixed.one.

В компании подчеркнули, что механизм осуществления возвратов остается неясным. Его нужно будет проводить после заключения авторизованного центра, но им будет нечего обслуживать. При текущих обстоятельствах многим авторизованным сервисным центрам Apple грозит закрытие в ближайшие недели, резюмировали в Fixed.one.

В положении о гарантийном обслуживании Apple говорится, что компания вправе ограничить гарантийное обслуживание iPhone и iPad, предоставляя его только в стране, где Apple или авторизованные дилеры совершили первоначальную продажу изделия.

Apple приостановила прямые продажи в России в марте 2022 года. Гаджеты Apple привозят в Россию в рамках параллельного импорта.

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