Forbes узнал о планах «Ростелекома» по покупке сервиса бронирования ресторанов LeClick

«Ростелеком» собирается выкупить контроль в сервисе бронирования ресторанов LeClick, рассказали Forbes источники. В самой организации переговоры о потенциальной сделке отрицают.
По словам одного из собеседников издания, на первом этапе «Ростелеком» может приобрести 50% LeClick. В самой компании не подтвердили сведения о переговорах.
Сервис онлайн-бронирования LeClick начал работу в 2012 году, его запустила Анастасия Люстина, работавшая ранее в Microsoft. Проект предложил свою CRM-систему с биллингом и электронным документооборотом.
Выручка компании по ее оценкам за 2019 год составила порядка 60 млн рублей, операционная прибыль — 19,4 млн рублей.
Как рассказала изданию Анастасия Люстина, в марте ее компания приобрела конкурентный продукт — систему для резервирования столиков SmartReserve. Сервис принадлежал одной из структур VK.
По мнению собеседников издания, интерес «Ростелекома» к LeClick, вероятно, связан с желанием компании создать собственную экосистему сервисов в области лайфстайла. Как утверждает источник в инвестиционном сообществе, «Ростелеком» мог стать одним из претендентов на покупку сервиса «Броневик», владельцем которого летом стала МТС.
Фото на обложке: hodim /
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