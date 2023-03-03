«Кинопоиск» предложил российским компаниям описать себя цитатой из песен «Короля и шута»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» решили вспомнить творчество легендарной советской и российской панк-рок группы «Король и шут». В своем аккаунте в Twitter компания предложила подписчикам описать себя строчкой из какой-нибудь композиции популярной банды.

На идею «Кинопоиска» отреагировали не только простые подписчики, но и аккаунты некоторых российских компаний.

Например, Qiwi описали себя цитатой: «Замученный дорогой я выбился из сил» из песни «Лесник». Также в компании вспомнили композицию «Два вора и монета».

В необычной акции поучаствовал и отечественный производитель контрацептивов Vizit. Представители компании тоже сделали отсылку к композиции «Лесник», цитата из которой приобретает несколько пикантный смысл в контексте деятельности Vizit. Затем в реплеях к комментарию появился сервис «Яндекс Go» и предложил отправиться в «проклятый старый дом».

Сам «Кинопоиск» напомнил подписчикам о треке «Сосиска», также компания описала своего СММ-щика.

Маркетплейс Ozon также упоминал работника SMM, отметив, что ему еще «не капнула монета».

Осмыслить свою деятельность через призму творчества «Короля и шута» решили и некоторые общественные организации. Например, представители WWF Россия (Всемирный фонд дикой природы) вспомнили цитату «Блуждают тени возле дома разных сказочных зверей».

На предложение «Кинопоиска» откликнулись и другие онлайн-кинотеатры — сервисы More.tv и Start.

Группа «Король и шут» была основана в 1988 году в Санкт-Петербурге и за время своего существования получила феноменальную популярность в странах СНГ, где стала восприниматься как культурный феномен.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock