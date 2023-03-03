Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Кинопоиск» предложил российским компаниям описать себя цитатой из песен «Короля и шута»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» решили вспомнить творчество легендарной советской и российской панк-рок группы «Король и шут». В своем аккаунте в Twitter компания предложила подписчикам описать себя строчкой из какой-нибудь композиции популярной банды.

«Кинопоиск» предложил российским компаниям описать себя цитатой из песен «Короля и шута»

На идею «Кинопоиска» отреагировали не только простые подписчики, но и аккаунты некоторых российских компаний.

Например, Qiwi описали себя цитатой: «Замученный дорогой я выбился из сил» из песни «Лесник». Также в компании вспомнили композицию «Два вора и монета».

В необычной акции поучаствовал и отечественный производитель контрацептивов Vizit. Представители компании тоже сделали отсылку к композиции «Лесник», цитата из которой приобретает несколько пикантный смысл в контексте деятельности Vizit. Затем в реплеях к комментарию появился сервис «Яндекс Go» и предложил отправиться в «проклятый старый дом».

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Сам «Кинопоиск» напомнил подписчикам о треке «Сосиска», также компания описала своего СММ-щика.

Маркетплейс Ozon также упоминал работника SMM, отметив, что ему еще «не капнула монета».

Осмыслить свою деятельность через призму творчества «Короля и шута» решили и некоторые общественные организации. Например, представители WWF Россия (Всемирный фонд дикой природы) вспомнили цитату «Блуждают тени возле дома разных сказочных зверей».

На предложение «Кинопоиска» откликнулись и другие онлайн-кинотеатры — сервисы More.tv и Start.

Группа «Король и шут» была основана в 1988 году в Санкт-Петербурге и за время своего существования получила феноменальную популярность в странах СНГ, где стала восприниматься как культурный феномен.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 правил блогинга для предпринимателей, которые хотят стать инфлюенсерами
  2. 2 Основатель Twitter Джек Дорси запустил сервис микроблогов BlueSky
  3. 3 Маркетинг без бюджета: 8 полезных инструментов
  4. 4 Нейросети в PR: 9 вариантов, как их использовать
  5. 5 23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

05 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

06 марта 2023

Олимпиада по информатике от «Яндекс Учебника»

06 марта 2023

«Метод»

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ