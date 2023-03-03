Тайваньская Foxconn построит в Индии завод по выпуску деталей для iPhone

Тайваньская компания Foxconn построит в Индии завод по выпуску деталей для iPhone. Foxconn является глобальным партнером Apple, которая ранее заявила о серьезных намерениях перенести значительную часть производства из Китая в Индию.

Новый завод для производства деталей для iPhone появится в индийском городе Бангалоре, пишет Bloomberg. Появление нового производства позволит создать до 100 тыс. новых рабочих мест.

Возведением завода займется тайваньская компания Foxconn, которая является глобальным партнером Apple. Foxconn намерена инвестировать в производство $700 млн, что станет одной из крупнейших инвестиций в индийский регион за последние годы, отмечает агентство.

Часть смартфонов iPhone от Apple уже выпускают в Индии. Foxconn с партнерами открыли в 2017 году завод по выпуску гаджетов в индийском штате Тамилнад.

В январе министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что Apple намерена довести долю выпускаемой в Индии собственной продукции до 25%. По словам министра, на данный момент эта доля составляет 5-7%.

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