Количество частных инвесторов на Мосбирже в феврале увеличилось на 517 тыс.человек

Мосбиржа отчиталась об увеличении количества частных инвесторов на площадке на 517 тыс. в феврале. Их общее число достигло 24 млн человек, ими открыто более 40 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями по итогам месяца превысила 80%.

Отчет по итогам февраля 2022 года Мосбиржа опубликовала на своем сайте. В феврале частных инвесторов на Мосбирже стало на 517 тыс. больше, их число достигло 24 млн. В январе площадка приросла 555 тыс. новых частных инвесторов.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в феврале выросла до 81,1% с 80,4% в январе. В объеме торгов облигациями частные инвесторы заняли долю в 28,2%.

Акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля» и «Роснефти» стали по итогам февраля самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов. В среднем на акции Сбербанка и «Газпрома» приходится до 48% портфеля частных инвесторов.

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