Количество инвестирующих на Мосбирже физлиц выросло на 555 тыс. до 23,5 млн

Количество инвестирующих на Московской бирже физических лиц в январе выросло на 555 тыс. и достигло 23,5 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 80,4%, самыми популярными бумагами в их портфелях стали акции Сбербанка.

Число инвесторов-физлиц на Московской бирже по итогам января увеличилось на 555 тыс. и достигло 23,5 млн, сообщила пресс-служба площадки. Количество открытых брокерских счетов в то же время выросло на 1,2 млн и составило 39,6 млн.

Частные инвесторы заняли долю в 80,4% в объеме торгов акциями, 28,5% – облигациями. Доля таких инвесторов в торговле на срочном рынке составила 71,4%, на спот-рынке валюты – 21,3%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов по итогам января стали обыкновенные акции Сбербанка (26,6%), акции «Газпрома» (22,5%), «Лукойла» (10,4%). Самым востребованным биржевым фондом стал TRUR с инвестициями в акции, золото, деньги и облигации с долей в 20,1% в портфелях частных инвесторов.

Совокупный объем торгов на Московской бирже по итогам 2022 года составил рекордные 1,1 квдрлн рублей. Лучшую динамику показал рынок зерна и сахара, где объем торгов вырос в 4,9 раза и достиг 71,1 млрд рублей.

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