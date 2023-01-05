Годовой объем торгов на Мосбирже составил рекордные 1,1 квадрлн рублей

Московская биржа отчиталась об итогах 2022 года. В минувшем году совокупный объем торгов вырос на 4,6% год к году и составил максимальные 1,1 квадрлн рублей.

Как указано на сайте организации, эта цифра является максимальной за всю историю биржевых торгов. Лучшую динамику показал рынок зерна и сахара, где объем торгов вырос в 4,9 раза, составив 71,1 млрд рублей против 14,6 млрд рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов увеличился до 280,9 млн рублей (57,1 млн рублей в 2021-м).

Также заметно увеличился объем торгов на денежном рынке — на 41,2%. Он составил рекордные 672,7 трлн рублей, в то время как годом ранее этот показатель равнялся 476,4 трлн рублей. Среднедневной объем операций составил 2659 млрд рублей.

В то же время индекс Мосбиржи рухнул на 43,1% в сравнении с показателями 2021 года — с 3787,3 до 2154 пунктов. Долларовый индекс РТС упал на 39,18%, с 1595,76 до 970,6 пунктов.

Объем торгов на большинстве ключевых рынков также заметно снизился в 2022 году:

Акции, депозитарные расписки и паи: 17,6 трлн рублей вместо 30 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов — 69,5 млрд рублей (117,6 млрд рублей в 2021-м).

17,6 трлн рублей вместо 30 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов — 69,5 млрд рублей (117,6 млрд рублей в 2021-м). Облигации: 19,6 трлн рублей (22,4 трлн рублей). Среднедневной объем — 77,6 млрд рублей (88 млрд рублей).

19,6 трлн рублей (22,4 трлн рублей). Среднедневной объем — 77,6 млрд рублей (88 млрд рублей). Срочный рынок: 77,9 трлн рублей (158,5 трлн рублей). Среднедневной объем операций — 307,8 млрд рублей (621,7 млрд рублей).

77,9 трлн рублей (158,5 трлн рублей). Среднедневной объем операций — 307,8 млрд рублей (621,7 млрд рублей). Валютный рынок: 267,8 трлн рублей (322 трлн рублей). Среднедневной объем торгов — 1058,6 млрд рублей (1262,9 млрд рублей).

267,8 трлн рублей (322 трлн рублей). Среднедневной объем торгов — 1058,6 млрд рублей (1262,9 млрд рублей). Драгоценные металлы: 122,8 млрд рублей (209,2 млрд рублей). 118,7 млрд рублей пришлись на торги золотом, 4,1 млрд — серебром.

В конце декабря Московская биржа анонсировала, что в 2023 году запустит торги валютами Азербайджана, ОАЭ и Египта. Решение связано с тем, что эти страны — «крупные внешнеторговые партнеры России».

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