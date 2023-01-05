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Годовой объем торгов на Мосбирже составил рекордные 1,1 квадрлн рублей

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Московская биржа отчиталась об итогах 2022 года. В минувшем году совокупный объем торгов вырос на 4,6% год к году и составил максимальные 1,1 квадрлн рублей.

Годовой объем торгов на Мосбирже составил рекордные 1,1 квадрлн рублей

Как указано на сайте организации, эта цифра является максимальной за всю историю биржевых торгов. Лучшую динамику показал рынок зерна и сахара, где объем торгов вырос в 4,9 раза, составив 71,1 млрд рублей против 14,6 млрд рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов увеличился до 280,9 млн рублей (57,1 млн рублей в 2021-м).

Также заметно увеличился объем торгов на денежном рынке — на 41,2%.  Он составил рекордные 672,7 трлн рублей, в то время как годом ранее этот показатель равнялся 476,4 трлн рублей. Среднедневной объем операций составил 2659 млрд рублей.

В то же время индекс Мосбиржи рухнул на 43,1% в сравнении с показателями 2021 года — с 3787,3 до 2154 пунктов. Долларовый индекс РТС упал на 39,18%, с 1595,76 до 970,6 пунктов.

Объем торгов на большинстве ключевых рынков также заметно снизился в 2022 году:

  • Акции, депозитарные расписки и паи: 17,6 трлн рублей вместо 30 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов — 69,5 млрд рублей (117,6 млрд рублей в 2021-м).
  • Облигации: 19,6 трлн рублей (22,4 трлн рублей). Среднедневной объем — 77,6 млрд рублей (88 млрд рублей).
  • Срочный рынок: 77,9 трлн рублей (158,5 трлн рублей). Среднедневной объем операций — 307,8 млрд рублей (621,7 млрд рублей).
  • Валютный рынок: 267,8 трлн рублей (322 трлн рублей). Среднедневной объем торгов — 1058,6 млрд рублей (1262,9 млрд рублей).
  • Драгоценные металлы: 122,8 млрд рублей (209,2 млрд рублей). 118,7 млрд рублей пришлись на торги золотом, 4,1 млрд — серебром.

В конце декабря Московская биржа анонсировала, что в 2023 году запустит торги валютами Азербайджана, ОАЭ и Египта. Решение связано с тем, что эти страны — «крупные внешнеторговые партнеры России».

Фото: Unsplash

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