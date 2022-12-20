Мосбиржа планирует запустить торги валютами ОАЭ, Азербайджана и Египта

Торги валютами Азербайджана, ОАЭ и Египта могут запустить на Московской бирже в 2023 году, сообщил председатель правления площадки Юрий Денисов, его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

Инициатива продиктована тем, что Каир, Дубай и Баку выступают крупнейшими торговыми партнерами Москвы.

«Мы продолжим добавлять новые валютные пары. В планах на 2023 год — запуск торгов дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом. Все это валюты крупных внешнеторговых партнеров России», — сказал Денисов на брифинге по результатам 2022 года.



По его словам, сегодня инвесторы проявляют все больше интереса к национальным валютам и перспективе замещения ими объемов доллара и евро. Доля американского доллара на спот-рынке снизилась вдвое, отмечает Денисов. Однако это привело к незначительному роста доли евро.

Вместе с тем доля «дружественных» валют в объеме спот-операций в ноябре составляет 34%, в начале года она оценивалась лишь в 0,5%, уточнил председатель правления.

«По итогам 11 месяцев этого года объем торгов юанем вырос в 41 раз, турецкой лирой — в 17 раз, белорусским рублем — в 110 раз, казахстанским тенге — в 13 раз», — разъяснил Денисов.



Также во время брифинга управляющий директор департамента развития бизнеса Кирилл Пестов рассказал, что в 2023 году на срочном рынке планируется запуск торгов фьючерсами на такие валютные пары, как доллар США / китайский юань, турецкая лира / российский рубль и гонконгский доллар / российский рубль.

Ранее Московская биржа объявила о начале торгов валютами Таджикистана и Киргизии. Однако в первый день не состоялась ни одна сделка. Также в текущем году площадка запустила торги армянским драмом и узбекским сумом.

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