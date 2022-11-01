Мосбиржа сообщила об отсутствии сделок с валютами Киргизии и Таджикистана в первый день торгов

Первый день торгов валютами Киргизии и Таджикистана – сомом и сомони – завершился без единой сделки. 31 октября никто не купил и не продал валюты.

Об отсутствии сделок с таджикским сомони и киргизским сомом в первый день торгов (31 октября) свидетельствуют данные Мосбиржи. Рублевых операций с валютами не было в расчетах «сегодня» и «завтра».

В Мосбирже РБК рассказали, что рассчитывают на рост интереса к этим валютам среди участников торгов и отметили, что при их запуске ориентировались на клиентские запросы.

Источник издания сообщил, что причиной отсутствия сделок может быть нехватка валюты для проведения расчетов – продавцы не успели ее завести. Собеседник также отметил, что заявки на покупку валюты были, на продажу – нет.

Московская биржа запустила торги киргизским сомом и таджикским сомони 31 октября.

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