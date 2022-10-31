Мосбиржа запустит торговлю валютами Киргизии и Таджикистана

С 31 октября Московская биржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе площадки.

Торги новыми валютными парами расширят возможности по прямой конвертации и станут важным инфраструктурным элементом для развития счетов в нацвалютах между Россией, Киргизией и Таджикистаном.

Площадка также увеличит на полчаса время торгов палютными парами «белорусский рубль – российский рубль», «казахстанский тенге – российский рубль», «доллар США – казахстанский тенге», «китайский юань – российский рубль», «доллар США – китайский юань», «турецкая лира – российский рубль», «южноафриканский рэнд – российский рубль» и «доллар США – южноафриканский рэнд».

Кроме того, площадка до конца 2022 года намерена запустить фьючерс на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng. Площадка обсуждает с участниками сроки запуска и спецификации инструментов

Неделей ранее Мосбиржа возобновила торги паями всех биржевых фондов на российские активы (БПИФ). Всего таких фондов 49 – торги их паями остановили в феврале, затем постепенно восстанавливали.

Объем торгов на фондовом рынке в сентябре вырос на 33,9% по сравнению с августом и составил более 2,5 трлн рублей. При этом общий объем торгов на площадке за указанные периоды сократился на 8,5% – до 74,3 трлн рублей.

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