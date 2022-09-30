Мосбиржа намерена запустить фьючерсы на четыре иностранных индекса

Московская биржа до конца 2022 года намерена запустить фьючерс на немецкий индекс акций DAX, общеевропейский Euro Stoxx, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng. Площадка обсуждает с участниками сроки запуска и спецификации инструментов.

Об этом сообщил председатель правления площадки Юрий Денисов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов», передают «Ведомости».

Индекс DAX состоит из 40 крупнейших компаний Германии. Euro Stoxx 600 представляет бумаги из 17 стран еврозоны. Nikkei 225 является индексом Токийской фондовой биржи и включает в себя крупнейшие компании страны. Hang Seng – индекс из 66 акций фондового рынка Гонконга.

Эти фьючерсы нацелены на большую группу инвесторов, также они доступны неквалифицированным вкладчикам после прохождения теста.

Банк России разрешил неквалифицированным инвесторам-юрлицам покупать бумаги компаний из «недружественных» стране без лимита. Ранее ограничения на такие операции ввели для физлиц, они остались в силе.

Доля таких бумаг будет рассчитываться не в режиме онлайн, а на основе показателя предыдущего дня торгов.

С 1 января брокеры не должны будут продавать ценные бумаги компаний из «недружественных» стран «неквалам». Исключения составят бумаги эмитентов, которые ведут основную деятельность в России.

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