Роскомнадзор разблокировал доступ к фотобанку Shutterstock

Роскомнадзор разблокировал сайт фотобанка Shutterstock. Ресурс в свободном доступе, для его использования не нужен VPN-сервис. В ведомстве пояснили, что Shutterstock удалил «запрещенную информацию», из-за размещения которой и был заблокирован.
Сайт одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock снова стал доступен в России без использования VPN-сервиса. Роскомнадзор разблокировал доступ к ресурсу, сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Пользователи Shutterstock начали испытывать трудности с доступом к ресурсу 26 февраля. 1 марта Роскомнадзор сообщил, что заблокировал доступ к фотобанку из-за размещения им «деструктивных материалов».
Оператор Shutterstock удалил «запрещенные материалы», поэтому доступ к нему больше не ограничивается, пояснили в Роскомнадзоре.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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