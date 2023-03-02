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Рекламные доходы топ-10 российских блогеров на YouTube упали в 2022 году на 12,4%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Доходы топ-10 российских видеоблогеров от рекламы на YouTube в 2022 году упали на 12,4% и составили 1,1 млрд рублей. На снижение доходов повлияло отключение монетизации на YouTube и уход с рынка иностранных рекламодателей.

Рекламные доходы топ-10 российских блогеров на YouTube упали в 2022 году на 12,4%

По итогам 2022 года совокупные доходы от рекламы 10 ведущих российских блогеров на YouTube сократились на 12,4% и составили 1,1 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Ассоциации блогеров и агентств.

В процентном соотношении сильнее всего доходы упали у Иды Галич. Она заработала 10 млн рублей, что более чем в два раза меньше, чем в 2021 году. Доходы Ксении Собчак составили 251,4 млн рублей (-17%), Алексея Пивоварова – 213 млн рублей (-25,7%), Ильи Варламова – 46,5 млн рублей (-31,6%), Данилы Поперечного – 21 млн рублей (-17,6%).

Несколько блогеров увеличили свои рекламные доходы на YouTube. Влад А4 Бумага заработал 122,7 млн рублей (+3,1%), признанный иностранным агентом Юрий Дудь – 98,8 млн рублей (+42,9%), Анастасия Ивлеева – 38,4 млн рублей (+88,2%).

По данным исследования, общее количество рекламных интеграций у топ-10 российских YouTube-блогеров сократилось на 16,2% до 772 штук.

В конце декабря коммуникационные агентства России оценили падение доходов российских блогеров по итогам 2022 года в 80%. По мнению экспертов, к снижению заработка привели в первую очередь последствия санкций.

Фото на обложке: Sutipond Somnam / Shutterstock

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