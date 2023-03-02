В России средняя цена смартфона упала почти на 20%

В 2022 году средняя цена смартфона упала почти на 20%. За год показатель снизился с 23,3 тыс. рублей до 19,2 тыс. рублей. К падению цен привело резкое сокращение в розничных сетях ассортимента дорогих моделей ушедших из России брендов Apple и Samsung.

На снижении цен также сказались общее падение расходов россиян на необязательные траты и выбор в пользу более бюджетных моделей устройств, сообщили «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

В прошлом году россияне чаще всего покупали Xiaomi, Realme, Tecno, причем в топ-10 наиболее покупаемых моделей оказалось семь гаджетов от вендоров из Китая, сообщил представитель МТС.

В розничной сети «Мегафона» популярностью у покупателей пользовались Tecno и Itel, сообщил директор по продажам компании Давид Борзилов. В розничной сети «Билайна» активно росли Tecno и Infinix, сказал ее представитель. В Tele2 — Tecno и Infinix.

В 2023 году, по словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, средняя цена на смартфоны и количество проданных гаджетов увеличатся. По его прогнозам, в этом году ритейлеры продадут 26 млн смартфонов по средней цене более 21 тыс. рублей.

Бизнес-аналитик «Марвел-дистрибуции» предположил, что средняя цена в наступившем году будет расти и стабилизируется по итогам первого полугодия на уровне до 23 тыс. рублей.

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