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«Такой страницы нет»: AliExpress прекратил продажу дронов DJI российским пользователям

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Дроны и аксессуары производства китайской компании DJI стали недоступны для покупки российским пользователям AliExpress. При переходе на страницу товара появляется надпись, что «такой страницы больше нет». DJI прекратила прямые поставки товаров в Россию в апреле 2022 года.

«Такой страницы нет»: AliExpress прекратил продажу дронов DJI российским пользователям

AliExpress прекратил продажи пользователям из России дронов и аксессуаров к ним производства китайской компании DJI – одного из самых популярных в мире производителей дронов и квадрокоптеров.

При переходе на страницу конкретного товара, например, DJI Mini 2 Mavic Mini 2 пользователь видить надпись, что «такой страницы больше нет». При этом витрина товаров DJI при поисковом запросе на AliExpress появляется. То же самое касается аксессуаров к дронам DJI – запчастей, сумок, пультов управления.

Приложение DJI для управления дронами DJI Fly пропало из магазина App Store. Аналогичное приложение в Google Play остается доступным для скачивания.

Китайская компания DJI прекратила прямые поставки своей продукции в Россию в апреле 2022 года.

Фото на обложке: ms_pics_and_more / Shutterstock

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