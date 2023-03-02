«Такой страницы нет»: AliExpress прекратил продажу дронов DJI российским пользователям

Дроны и аксессуары производства китайской компании DJI стали недоступны для покупки российским пользователям AliExpress. При переходе на страницу товара появляется надпись, что «такой страницы больше нет». DJI прекратила прямые поставки товаров в Россию в апреле 2022 года.
AliExpress прекратил продажи пользователям из России дронов и аксессуаров к ним производства китайской компании DJI – одного из самых популярных в мире производителей дронов и квадрокоптеров.
При переходе на страницу конкретного товара, например, DJI Mini 2 Mavic Mini 2 пользователь видить надпись, что «такой страницы больше нет». При этом витрина товаров DJI при поисковом запросе на AliExpress появляется. То же самое касается аксессуаров к дронам DJI – запчастей, сумок, пультов управления.
Приложение DJI для управления дронами DJI Fly пропало из магазина App Store. Аналогичное приложение в Google Play остается доступным для скачивания.
Китайская компания DJI прекратила прямые поставки своей продукции в Россию в апреле 2022 года.
Фото на обложке: ms_pics_and_more /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 2 Опыт AliExpress: как оперативно обрабатывать обращения и наладить работу контакт-центров
- 3 Стоит ли выходить на AliExpress?
- 4 Рекламные доходы топ-10 российских блогеров на YouTube упали в 2022 году на 12,4%
- 5 «Денег не будет в следующем году»: Дерипаска назвал условие для привлечения иностранных инвестиций
ВОЗМОЖНОСТИ
03 марта 2023
05 марта 2023
06 марта 2023