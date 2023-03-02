«Такой страницы нет»: AliExpress прекратил продажу дронов DJI российским пользователям

Дроны и аксессуары производства китайской компании DJI стали недоступны для покупки российским пользователям AliExpress. При переходе на страницу товара появляется надпись, что «такой страницы больше нет». DJI прекратила прямые поставки товаров в Россию в апреле 2022 года.

AliExpress прекратил продажи пользователям из России дронов и аксессуаров к ним производства китайской компании DJI – одного из самых популярных в мире производителей дронов и квадрокоптеров.

При переходе на страницу конкретного товара, например, DJI Mini 2 Mavic Mini 2 пользователь видить надпись, что «такой страницы больше нет». При этом витрина товаров DJI при поисковом запросе на AliExpress появляется. То же самое касается аксессуаров к дронам DJI – запчастей, сумок, пультов управления.

Приложение DJI для управления дронами DJI Fly пропало из магазина App Store. Аналогичное приложение в Google Play остается доступным для скачивания.

Китайская компания DJI прекратила прямые поставки своей продукции в Россию в апреле 2022 года.

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