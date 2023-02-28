Маск решил собрать команду для создания конкурента ChatGPT

Гендиректор Tesla и Twitter Илон Маск приступил к поиску команды для создания конкурента чат-бота ChatGPT, пишет Reuters. Для реализации своих планов бизнесмен нанял Игоря Бабушкина, который недавно покинул подразделение DeepMind AI в Alphabet.
ChatGPT — это многозадачный чат-бот от OpenAI, выход продукта вызвал большой ажиотаж и этические споры. За несколько месяцев чат-бот успел написать множество дипломных работ, «выступил» в суде, сдал экзамен на получение лицензии врача в США.
Компанию OpenAI, в которую Microsoft решила инвестировать несколько миллиардов долларов после успеха ее чат-бота, основали в 2015 году Илон Маск и Сэм Олтмен. В 2018 году Маск вышел из совета директоров компании.
Как пишет Reuters, предприниматель обсудил с Бабушкиным формирование команды для разработок в области AI и создание исследовательской лаборатории. Сейчас проект находится на ранней стадии, без каких-либо предварительных договоренностей. Отмечается, что Бабушкин официально не подписал инициативу Маска.
Фото на обложке: SomYuZu /
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28 февраля 2023
28 февраля 2023