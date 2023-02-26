The Information: Twitter за день уволил не менее 50 сотрудников ради сокращения расходов

В ходе очередного этапа сокращений Twitter в субботу уволил по меньшей мере 50 сотрудников. На это раз компания рассталась с работниками инженерных команд.
Эту информацию приводит The Information со ссылкой на осведомленные источники. Сообщается, что увольнения коснулись десятков инженеров, работавших в рекламных отделах, с мобильным приложением Twitter и занимавшихся поддержкой технической инфраструктуры платформы.
Причина кадровых изменений — компенсация падения доходов платформы. Согласно данным издания, после прихода Илона Маска штат Twitter сократился минимум на 70%, до 2 тысяч человек.
По подсчетам The Information, текущая волна увольнений стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером. Несмотря объявленную главой Twitter остановку сокращений, в феврале кадровые изменения возобновились: десятки инженеров и сотрудников отделов продаж лишились работы.
В ноябре прошлого года Илон Маск заявил, что Twitter столкнулся с резким падением доходов от рекламы. Бизнесмен объяснил это давлением правозащитников на ведущих рекламодателей.
Фото: Unsplash
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