Google начнет искать опечатки в адресной строке и указывать на ошибки

Google Chrome рассказал о своем обновлении, оно призвано повысить инклюзивность и помочь людям с ограниченными возможностями эффективнее пользоваться сервисами. Теперь браузер умеет проверять URL-адреса на наличие ошибок и опечаток. Опция в ближайшие месяцы будет доступна как в десктопной версии, так и в мобильной.
Новая функция поможет пользователю удостовериться, что он переходит именно на тот сайт, который нужен. Таким образом удастся снизить шансы наткнуться на мошенников или фишинговые страницы.
Компания также рассказала об обновлениях функции Live Caption, она расшифровывает речь в режиме реального времени. Теперь ответ можно набрать, не прерывая телефонный разговор. В первую очередь новый функционал получат последние модели смартфонов Pixel, а затем более ранние модели и другие устройства на ОС Android.
Кроме того, для планшетов Android компания введет окно оптимизированных субтитров и добавит поддержку Live Caption для немецкого, итальянского и французского языков.
Обновление затронуло и навигационный сервис компании Google Maps. Он начнет показывать значок доступности для инвалидных колясок всем пользователям. Ранее требовалось выбрать «Доступные места» на картах. Также сервис будет подсказывать, можно ли попасть в то или иное заведение на инвалидной коляске.
В прошлом месяце компания выпустила публичную бета-версию Android 14.
Фото на обложке: Twin Design /
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