На Мосбирже начались торги паями фонда юаневых облигаций

Московская биржа запустила торги паями биржевого инвестиционного фонда юаневых облигаций. Начальная стоимость одного пая составляет 100 рублей. Инвестиции в фонд будут интересны самому широкому кругу инвесторов, отметили в Мосбирже.

Московская биржа объявила о начале торгов паями биржевого фонда облигаций, номинированных в китайских юанях. Фондом «Облигации в юанях» под торговым кодом YUAN управляет компания «Ингосстрах-Инвестиции».

Начальная стоимость одного пая фонда составляет 100 рублей. Торги проводятся как в рублях, так и в юанях.

Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень рассказал, что на площадке было размещено двадцать выпусков юаневых облигаций на сумму около 800 млрд рублей.

«Это позволило нам начать расчет индекса российских облигаций, номинированных в юанях, и предоставить управляющим компаниям эффективный бенчмарк для создания новых инвестиционных инструментов», – отметил Крекотень.

Несколько дней назад Мосбиржа запустила торги фьючерсами на армянский драм и казахстанский тенге.

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