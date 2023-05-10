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Мосбиржа запустит торги фьючерсами на армянский драм и казахстанский тенге

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа запустит торги фьючерсами на армянский драм и казахстанский тенге. Операции с валютными парами станут доступны на площадке с 11 мая. Новыми инструментами смогут пользоваться инвесторы-физлица и юрлица.

Мосбиржа запустит торги фьючерсами на армянский драм и казахстанский тенге

Торги фьючерсными контрактами на валютные пары «российский рубль – казахстанский тенге» и «российский рубль – армянский драм» начнутся 11 мая, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Один торговый лот будут составлять 10 тыс. тенге или 10 тыс. драмов. Стоимость минимального шага цены – 1 рубль для обеих валютных пар.

Новыми инструментами инвестирования смогут воспользоваться физические и юридические лица.  Участникам рынка будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре текущего года и в марте следующего года.

С 4 апреля на Мосбирже доступны торги фьючерсами на арабский дирхам и индийскую рупию. В марте площадке начала проводить торги фьючерсами на инвестирующий в крупнейшие японские компании биржевой фонд.

Ранее Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга.

Фото на обложке: Gevorg Simonyan / Shutterstock

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