Мосбиржа запустит торги фьючерсами на армянский драм и казахстанский тенге

Мосбиржа запустит торги фьючерсами на армянский драм и казахстанский тенге. Операции с валютными парами станут доступны на площадке с 11 мая. Новыми инструментами смогут пользоваться инвесторы-физлица и юрлица.

Торги фьючерсными контрактами на валютные пары «российский рубль – казахстанский тенге» и «российский рубль – армянский драм» начнутся 11 мая, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Один торговый лот будут составлять 10 тыс. тенге или 10 тыс. драмов. Стоимость минимального шага цены – 1 рубль для обеих валютных пар.

Новыми инструментами инвестирования смогут воспользоваться физические и юридические лица. Участникам рынка будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре текущего года и в марте следующего года.

С 4 апреля на Мосбирже доступны торги фьючерсами на арабский дирхам и индийскую рупию. В марте площадке начала проводить торги фьючерсами на инвестирующий в крупнейшие японские компании биржевой фонд.

Ранее Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга.

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