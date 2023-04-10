Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга

Мосбиржа с 10 апреля запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга. Пока на ней будут бумаги семи российских компаний — ПАО «Нител», ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ПАО «Удмуртнефть», «Обьнефтегазгеологии», ПАО «Новошип», ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Фортум».

Главные условия для входа на платформу — компании должны быть публичными и иметь раскрытую отчетность по МСФО, узнал РБК.

Новая платформа — ОТС (Over-the-Counter — внебиржевой рынок) с Национальным клиринговым центром в качестве центрального контрагента — будет отличаться от действующей MOEX Board. На последней продавец и покупатель заключают сделки напрямую, а на ОТС в сделках будет участвовать центральный контрагент. MOEX Board — «это система индикативных котировок, своеобразная доска объявлений», где нет никаких обязательств с обеих сторон.

На новой площадке установят границы движения цены примерно 40% в обе стороны. В компании ожидают, что основными участниками торгов станут российские частные инвесторы. Минимального и максимального размера лота не будет —купить или продать можно будет как одну, так и миллион акций.

До конца 2023 года площадка планирует рассмотреть возможность допуска еще нескольких десятков локальных компаний.

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