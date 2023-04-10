Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мосбиржа с 10 апреля запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга. Пока на ней будут бумаги семи российских компаний — ПАО «Нител», ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ПАО «Удмуртнефть», «Обьнефтегазгеологии», ПАО «Новошип», ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Фортум».

Мосбиржа запустила платформу по внебиржевой торговле акциями без листинга

Главные условия для входа на платформу — компании должны быть публичными и иметь раскрытую отчетность по МСФО, узнал РБК.

Новая платформа — ОТС (Over-the-Counter — внебиржевой рынок) с Национальным клиринговым центром в качестве центрального контрагента — будет отличаться от действующей MOEX Board. На последней продавец и покупатель заключают сделки напрямую, а на ОТС в сделках будет участвовать центральный контрагент. MOEX Board — «это система индикативных котировок, своеобразная доска объявлений», где  нет никаких обязательств с обеих сторон.

На новой площадке установят границы движения цены примерно 40% в обе стороны. В компании ожидают, что основными участниками торгов станут российские частные инвесторы. Минимального и максимального размера лота не будет —купить или продать можно будет как одну, так и миллион акций.

До конца 2023 года площадка планирует рассмотреть возможность допуска еще нескольких десятков локальных компаний.

Фото на обложке: JomNicha / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  2. 2 Годовая инфляции в России составила 10,99% — мы 50-е из 193 стран ООН в феврале
  3. 3 Каждый десятый россиянин оформил карту зарубежного банка — исследование
  4. 4 Криптомиллиардеры потеряли $110 млрд за 2022 год
  5. 5 Стратегия ценообразования — что это такое и ее методы

ВОЗМОЖНОСТИ

10 апреля 2023

Бесплатная упаковка бизнеса во франшизу

10 апреля 2023

Программа стажировок в «Лаборатории Касперского»

12 апреля 2023

STANKIN VR/AR

Все ВОЗМОЖНОСТИ