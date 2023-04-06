Количество инвесторов на Мосбирже в марте увеличилось на 522 тыс. человек

Количество инвесторов на Мосбирже в марте увеличилось на 522 тыс. человек, отчиталась площадка. Число открытых брокерских счетов выросло на 983 тыс. и достигло 41,4 млн.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, в марте достигло 24,5 млн, за месяц увеличившись на 522,7 тыс. Об этом говорится в пресс-релизе площадки.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями по итогам месяца составила 79,7%, облигациями – 32,8%, сделок на срочном рынке – 63,8%, сообщила Мосбиржа.

Самыми популярными ценными бумагами среди частных инвесторов в марте стали обыкновенные акции Сбербанка (31,9%), «Газпрома» (20,6%), «Лукойла» (9,5%).

В феврале количество инвесторов на Мосбирже выросло на 517 тыс. человек.

Банк России, Мосбиржа и участники рынка в марте начали обсуждать дополнительные меры противодействия аномальным изменениям цен на акции третьего эшелона. Одной из мер является введение дискретных аукционов по всем акциям при значительном отклонении цены.

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