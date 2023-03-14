Мосбиржа, Банк России и участники рынка обсуждают дополнительные меры противодействия аномальным движениям цен на акции третьего эшелона. Об этом РБК сообщил представитель площадки, поясняя резкое увеличение активности торгов бумагами с января 2023 года.

Мосбиржа начала обсуждать новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции