Мосбиржа начала обсуждать новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции

Мосбиржа, Банк России и участники рынка обсуждают дополнительные меры противодействия аномальным движениям цен на акции третьего эшелона. Об этом РБК сообщил представитель площадки, поясняя резкое увеличение активности торгов бумагами с января 2023 года.
Среди возможных мер — дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float.
Сроки реализации новых механизмов представитель биржи не назвал, «на текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках говорить рано», заявил он.
С 2019 года Мосбиржа использует механизм временного сужения ценового коридора при значительном отклонении цен акций в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей. По словам редставителя площадки, меры оказались эффективными.
Фото на обложке: katjen /
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