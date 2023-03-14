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Мосбиржа начала обсуждать новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мосбиржа, Банк России и участники рынка обсуждают дополнительные меры противодействия аномальным движениям цен на акции третьего эшелона. Об этом РБК сообщил представитель площадки, поясняя резкое увеличение активности торгов бумагами с января 2023 года.

Мосбиржа начала обсуждать новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции

Среди возможных мер — дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float.

Сроки реализации новых механизмов представитель биржи не назвал, «на текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках говорить рано», заявил он.

С 2019 года Мосбиржа использует механизм временного сужения ценового коридора при значительном отклонении цен акций в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей. По словам редставителя площадки, меры оказались эффективными.

Фото на обложке: katjen / Shutterstock

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