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Мосбиржа в качестве эксперимента проведет торги в выходные

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

«Московская биржа» сообщает, что в выходные 1 и 2 марта в экспериментальном режиме запустит торги в выходные. Инвесторы смогут торговать в эти дни лишь 53 избранными — наиболее ликвидными — акциями. Среди таких акций — ценные бумаги самой Мосбиржи, «СПБ биржи» (которая запустила торги по выходным месяц назад), «Сбербанка», ВТБ и др.

Мосбиржа в качестве эксперимента проведет торги в выходные
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В субботу, 1 марта, торги назначены на временной отрезок 14:10 — 19:00 по московскому времени. В воскресенье — с 10:00 до 19:00 по столице, передает «Интерфакс».

Изначально Мосбиржа планировала эксперимент фондовом и срочном рынках на июнь, но с учетом «существенного увеличения ликвидности и объемов торгов, количества клиентов уже в начале года, по итогам оценки уровня доработок» (как говорит управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин), было принято решение о досрочном старте.

На лето останется только план добавить на торги по выходным паи и инструменты срочного рынка. Также в Мосбирже обращают внимание, что не во все выходные торги будут доступны: никакой активности не планируется на 8–9 и 22–23 марта, 19–20 апреля, 24–25 мая, 21–22 июня, 2–3 августа, 20–21 сентября, 25–26 октября, 2 ноября, 6–7 декабря.

В первые же тестовые выходные представители Мосбиржи ждут высокой посещаемости от наиболее активных и профессиональных инвесторов, хотя опрос ЦБ РФ среди 28 тыс. инвесторов показал, что большинство (78,5%) «не очень хотят» торговать по выходным из-за рисков низкой ликвидности и повышенной волатильности.

Во избежание рисков или их минимизации Центробанк предложил считать торги по выходным дополнительной сессией понедельника. Ценовой коридор на первом тестовом этапе составит порядка 3% от стоимости бумаг на вечер пятницы.

Фото на обложке: Unsplash

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