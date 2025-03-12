РБК узнал о планах IT-компании Rubytech привлечь до 10 млрд рублей на IPO

Rubytech собирается провести IPO на Мосбирже в 2025 году и привлечь 5–10 млрд рублей, сообщили четыре источника РБК на финансовом рынке. Компания разрабатывает технологии для высоконагруженных IT-инфраструктур.

По словам одного из собеседников, Rubytech может провести первичное размещение уже весной. Другой источник подтвердил планы компании выйти на IPO весной, но отметил, что фактический момент выхода на биржу еще не определен.

РБК отмечает, что Rubytech разместила вакансию корпоративного секретаря, чьи обязанности включают «поддержание акций общества в котировальном списке Московской биржи», а также взаимодействие с «органами регулирования и профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

Зачем Rubytech IPO? Компания намерена использовать IPO для формирования мотивационной программы сотрудников, говорит еще один источник. Кроме того, сделка позволит Rubytech «структурировать корпоративные процессы» и наладить управление уже зрелого бизнеса, добавил он.

Позиция компании. В Rubytech РБК заявили, что IPO является одним из направлений стратегического развития компании. «Стратегия группы направлена на укрепление лидерства в таких сегментах рынка, как производство программно-аппаратных комплексов и в целом разработки технологий для высоконагруженной IT-инфраструктуры, а также на экспансию в новые сегменты рынка», — рассказали в компании.

По собственным данным, Rubytech — лидирующий производитель продуктов и разработчик технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур. Группа создает программно-аппаратные комплексы «Скалар», а также защищает крупный бизнес и госсектор от киберугроз.

Выручка ООО «Рубитех» (основное юрлицо холдинга) в 2023 году составила 22 млрд рублей (-12% год к году), а чистая прибыль — 2 млрд рублей (-38%).

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