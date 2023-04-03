Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мосбиржа запустит торги фьючерсами на арабский дирхам и индийскую рупию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа запускает торги фьючерсами на арабский дирхам и индийскую рупию. Операции с валютными парами на срочном рынке начнутся 4 апреля.

Мосбиржа запустит торги фьючерсами на арабский дирхам и индийскую рупию

С 4 апреля на срочном рынке Мосбиржи станут доступны торги валютными парами дирхам ОАЭ–российский рубль и индийская рупия–российский рубль.

«Мы видим запросы клиентов на быструю реакцию со стороны инфраструктуры в связи со стремительно изменяющимися условиями на глобальных рынках», – сообщили в пресс-службе площадки.

Фьючерсы на арабский дирхам будут торговаться лотами по 1 тыс. дирхамов. Фьючерсы на индийскую рупию будут торговаться лотами по 10 тыс. рупий. Контракты будут исполнены в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года, уточнили в Мосбирже.

С помощью фьючерсов на дирхам и рупию участники рынка смогут хеджировать валютные риски, подчеркнули в пресс-службе площадки.

28 марта Мосбиржа запустила торги на фьючерсы биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF. С 31 января площадка проводит торги фьючерсами на пару доллар США–китайский юань.

Фото на обложке: Deacons docs / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Акции ВТБ выросли почти на 5% на новости о раскрытии отчетности
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  4. 4 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  5. 5 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция

Колонки

Куда можно переехать в 2023 году с помощью инвестиций и без них: пять стран Европы