Мосбиржа запустит торги фьючерсами на арабский дирхам и индийскую рупию

Мосбиржа запускает торги фьючерсами на арабский дирхам и индийскую рупию. Операции с валютными парами на срочном рынке начнутся 4 апреля.
С 4 апреля на срочном рынке Мосбиржи станут доступны торги валютными парами дирхам ОАЭ–российский рубль и индийская рупия–российский рубль.
«Мы видим запросы клиентов на быструю реакцию со стороны инфраструктуры в связи со стремительно изменяющимися условиями на глобальных рынках», – сообщили в пресс-службе площадки.
Фьючерсы на арабский дирхам будут торговаться лотами по 1 тыс. дирхамов. Фьючерсы на индийскую рупию будут торговаться лотами по 10 тыс. рупий. Контракты будут исполнены в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года, уточнили в Мосбирже.
С помощью фьючерсов на дирхам и рупию участники рынка смогут хеджировать валютные риски, подчеркнули в пресс-службе площадки.
28 марта Мосбиржа запустила торги на фьючерсы биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF. С 31 января площадка проводит торги фьючерсами на пару доллар США–китайский юань.
Фото на обложке: Deacons docs /
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