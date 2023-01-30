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Мосбиржа запустит торги новыми производными на китайский юань

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На Московской бирже начнутся торги новыми производными на китайский юань. Уже с 31 января площадка запустит операции с фьючерсными контрактами на пару доллар США–китайский юань, а также опционами на них.

Мосбиржа запустит торги новыми производными на китайский юань

О расширении линейки продуктов на Московской бирже рассказала пресс-служба площадки.

С 31 января биржа запустит торги фьючерсами на пару доллар США–китайский юань и опционами на них. Лот контракта составит $1 тыс., стоимость одного шага цены – 1 юань. Срок исполнения фьючерсов – март, июнь, сентябрь и декабрь 2023 года.

В пресс-службе Мосбиржи рассказали, что новые инструменты станут для пользователей площадки дополнительными способами хеджирования валютных рисков.

В середине января Мосбиржа запустила торги первым на рынке биржевым фондом в китайских юанях. Паи фонда доступны для покупки в российских рублях.

К концу 2022 года количество открытых на Мосбирже брокерских счетов достигло 38,3 млн, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила почти 60%.

Фото на обложке: MaxZolotukhin / Shutterstock

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