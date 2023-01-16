Мосбиржа запустила торги первым биржевым фондом в юанях и опционами на новые базовые активы

Мосбиржа запустила торги первым биржевым фондом в китайских юанях. Купить паи этого фонда можно за рубли. Также площадка расширила линейку опционов и добавила к ним акции «Роснефти», «Татнефти», Positive Technologies, МТС и самой Мосбиржи.
Торги первым на Мосбирже паевым биржевым фондом с расчетом в китайских юанях начнутся 17 января, объявила пресс-служба площадки. Фонд находится под управлением компании «Первая» и будет проходить на Мосбирже под тикером SBCN. Паи фонда будут доступны для покупки в российских рублях.
Интерес к инвестированию в китайской валюте увеличивается как со стороны управляющих компаний, так и институциональных и розничных инвесторов, отметил директора департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. В дальнейшем предложение финансовых инструментов в юанях будет расти, добавил он.
Индекс облигаций в китайских юанях Мосбиржа начала рассчитывать в ноябре прошлого года. Такое решение связано с ростом числа операций в китайской валюте на рынках Мосбиржи.
Также с 17 января на Мосбирже начнутся торги недельными и месячными опционами на акции российских компаний – «Роснефти», «Татнефти», Positive Technologies, Мосбиржи.
В 2022 году Мосбиржа поставила рекорд по совокупному объему торгов – он составил 1,1 квадрлн рублей. Год к году показатель вырос на 4,6%.
Фото на обложке: Bigc Studio /
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