На портале «Госуслуг» обнаружили 34 уязвимости

На портале «Госуслуг» нашли 34 уязвимости, сообщает Минцифры. С февраля в программе bug bounty поучаствовали свыше восьми тыс. человек.

«Белые» хакеры, которые смогли найти критические уязвимости, получают вознаграждение до 1 млн рублей.

Максимальная выплата составила 350 тыс. рублей, а минимальная — 10 тыс. рублей. Участники, указавшие на несущественные ошибки, получат подарки с символикой проекта.

Средства на вознаграждения предоставил «Ростелеком». Минцифры планирует продолжать программу на «Госуслугах», а также распространить ее на другие ведомства.

Средний возраст участника программы — 28 лет, самому младшему — 17, старшему — 55. Из 34 уязвимостей большая часть относится к средней и низкой степени критичности, отметили в пресс-службе министерства.

Минцифры запустило программу bug bounty для «Госуслуг» 10 февраля. Она проводилась сразу на двух платформах — BI.ZONE и Standoff 365.

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