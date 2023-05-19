На портале «Госуслуг» обнаружили 34 уязвимости

На портале «Госуслуг» нашли 34 уязвимости, сообщает Минцифры. С февраля в программе bug bounty поучаствовали свыше восьми тыс. человек.
«Белые» хакеры, которые смогли найти критические уязвимости, получают вознаграждение до 1 млн рублей.
Максимальная выплата составила 350 тыс. рублей, а минимальная — 10 тыс. рублей. Участники, указавшие на несущественные ошибки, получат подарки с символикой проекта.
Средства на вознаграждения предоставил «Ростелеком». Минцифры планирует продолжать программу на «Госуслугах», а также распространить ее на другие ведомства.
Средний возраст участника программы — 28 лет, самому младшему — 17, старшему — 55. Из 34 уязвимостей большая часть относится к средней и низкой степени критичности, отметили в пресс-службе министерства.
Минцифры запустило программу bug bounty для «Госуслуг» 10 февраля. Она проводилась сразу на двух платформах — BI.ZONE и Standoff 365.
Фото на обложке: KateV28 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чего ждать IT-проектам от работы с госсервисами
- 2 Минцифры готовит закон для определения перечня объектов критической информационной инфраструктуры
- 3 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 4 Риски кибербезопасности при покупке бизнеса: как устранить?
- 5 Разработчик «женского календаря» Premom передавал данные пользовательниц рекламодателям без их согласия
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2023
19 мая 2023