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На «Госуслугах» появится обязательная двухфакторная аутентификация

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

С 1 июня подключение двухфакторной аутентификации станет обязательным для всех пользователей «Госуслуг», заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Кроме того, ведомство объявило о старте проекта по поиску уязвимостей на портале.

На «Госуслугах» появится обязательная двухфакторная аутентификация

Уже с 1 марта на «Госуслугах» появится техническая возможность добавить еще один фактор аутентификации.

Министр рассказал о работе над усилением безопасности портала. По его словам, сегодня для доступа в учетную запись достаточно логина и пароля. В ведомстве считают этих мер защиты недостаточными, поэтому готовят ввести дополнительный фактор. По словам Шадаева, некоторые пользователи выставляют легкие данные для входа, из-за чего их аккаунты можно взломать. 

Также ведомство запускает программу bug bounty для выявления уязвимостей на «Госуслугах» сразу на двух платформах — BI.ZONE и Positive Technologies. Участники, нбнаружившие  смогут получить вознаграждение до 1 млн рублей.

«Программа пройдет в несколько этапов. На первом — независимые исследователи проверят портал "Госуслуг" и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список ресурсов будет расширен, а условия — обновлены», — разъясняется в Telegram-канале Минцифры России.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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