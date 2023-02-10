На «Госуслугах» появится обязательная двухфакторная аутентификация

С 1 июня подключение двухфакторной аутентификации станет обязательным для всех пользователей «Госуслуг», заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Кроме того, ведомство объявило о старте проекта по поиску уязвимостей на портале.
Уже с 1 марта на «Госуслугах» появится техническая возможность добавить еще один фактор аутентификации.
Министр рассказал о работе над усилением безопасности портала. По его словам, сегодня для доступа в учетную запись достаточно логина и пароля. В ведомстве считают этих мер защиты недостаточными, поэтому готовят ввести дополнительный фактор. По словам Шадаева, некоторые пользователи выставляют легкие данные для входа, из-за чего их аккаунты можно взломать.
Также ведомство запускает программу bug bounty для выявления уязвимостей на «Госуслугах» сразу на двух платформах — BI.ZONE и Positive Technologies. Участники, нбнаружившие смогут получить вознаграждение до 1 млн рублей.
«Программа пройдет в несколько этапов. На первом — независимые исследователи проверят портал "Госуслуг" и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список ресурсов будет расширен, а условия — обновлены», — разъясняется в Telegram-канале Минцифры России.
Фото на обложке: KateV28 /
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