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Основатель стартапа Expocar запустил online дилерский центр с прямыми поставками Tesla

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Основатель стартапа Expocar Магомед Алиев запустил онлайн дилерский центр, где можно с помощью 3D-конфигуратора собрать машину и заказать напрямую у завода-производителя. Сейчас Expocar заключил контракт с заводом Tesla на поставки электромобилелей в Россию, ОАЭ и Киргизию. Об этом RB.RU рассказал основатель Магомед Алиев.

Основатель стартапа Expocar запустил online дилерский центр с прямыми поставками Tesla

Ранее Алиев запустил стартап — VR-конфигуратор, он позволяет салонам показывать клиентам машины, которых нет в наличии. Тогда проект поучаствовал в программе ближневосточного акселератора Flat6Labs.

Сейчас Expocar решил сосредоточиться на развитии собственного дилерского центра. В первый месяц работы через него продали больше 15 автомобилей. По словам основателя, Expocar заключил контракт на прямые поставки с заводом Tesla. В течение месяца планируется отгрузить первые электромобили.

На начальном этапе машины планируется поставлять в Киргизию, ОАЭ и Россию, но в будущем основатели настроены расширить географию.

При этом стоимость моделей Tesla, цена на которые различается от страны к стране, будет ниже среднерыночной, отмечают в Expocar.

В ближайшее время проект интегрируют в два шоурума в Москве и Дубае. Клиенты с помощью 3D-конфигуратора смогут собрать автомобиль под свои потребности. Сейчас Expocar ведет переговоры о прямых поставках с заводами Kia и Volkswagen.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Ключевым преимуществом проекта основатели называют отсутствие посредников между производителем и конечным покупателем.

Ранее головная компания Expovision открыла подразделения Expocar в России и ОАЭ. Основателями являются Магомед Алиев и Ислам Магамадов.  

Фото на обложке: Скриншот с YouTube-канала Magomed Aliev

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