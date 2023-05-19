Леонард Блаватник избавился от своего последнего крупного актива в России — Bloomberg

Леонард Блаватник продал 1,2 млрд акций UC Rusal и тем самым избавился от своего последнего крупного актива в России. Источники Bloomberg не назвали имя покупателя и не раскрыли детали сделки. На конец 2022 года доля Блаватника в UC Rusal оценивалась в $610 млн.

Миллиардер и инвестор Леонард Блаватник продал свою долю в 1,2 млрд акций в UC Rusal, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не назвали имя покупателя и не раскрыли детали сделки, но уточнили, что она была совершена во второй половине 2022 года. Доля Блаватника в компании на конец прошлого года оценивалась в $610 млн.

Блаватник несколько лет пытался продать свою долю в «Русале», но процесс осложнялся его партнерством с миллиардером Виктором Вексельбергом, который находится под западными санкциями, отмечает Bloomberg.

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