Леонард Блаватник избавился от своего последнего крупного актива в России — Bloomberg

Леонард Блаватник продал 1,2 млрд акций UC Rusal и тем самым избавился от своего последнего крупного актива в России. Источники Bloomberg не назвали имя покупателя и не раскрыли детали сделки. На конец 2022 года доля Блаватника в UC Rusal оценивалась в $610 млн.
Миллиардер и инвестор Леонард Блаватник продал свою долю в 1,2 млрд акций в UC Rusal, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства не назвали имя покупателя и не раскрыли детали сделки, но уточнили, что она была совершена во второй половине 2022 года. Доля Блаватника в компании на конец прошлого года оценивалась в $610 млн.
Блаватник несколько лет пытался продать свою долю в «Русале», но процесс осложнялся его партнерством с миллиардером Виктором Вексельбергом, который находится под западными санкциями, отмечает Bloomberg.Холдинговая группа Блаватника Access Industries владеет множеством активов, в том числе 20%-ым пакетом акций LyondellBasell и контролем в Warner Music. В феврале 2022 года портфельная компания холдинга – британский разработчик мобильных игр TripleDot Studios – получила статус «единорога».
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