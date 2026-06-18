Инвесторы просят проверить налоговую модель Whoosh — сервис обвиняют в злоупотреблении IT-льготами «Сколково»

Ассоциация инвесторов АВО обратилась в ФНС и Банк России с просьбой проверить налоговую модель оператора кикшеринга Whoosh, сообщают «Ведомости». Как утверждают инвесторы, Whoosh получает льготы как резидент «Сколково», позиционируя себя IT-разработчиком, однако бизнес-модель компании свойственна транспортным операторам.В Whoosh настаивают на законности льгот и указывают на отсутствие претензий со стороны налоговых органов.

Структура активов Whoosh не соответствует IT-компании, указывают инвесторы

Ключевой элемент претензий инвесторов — дробление платежа за поездку. В письме члены Ассоциации обращают внимание на бизнес-модель Whoosh: 70% платежа проходит как лицензионное вознаграждение за право пользования программным обеспечением и 30% — как арендная плата за самокат.

По правилам «Сколково», резидентом которого выступает сервис кикшеринга, участник проекта для сохранения льготного статуса может получать не более 30% доходов от деятельности, не связанной с исследованиями и разработками. Пропорция 70/30 формально позволяет Whoosh соответствовать этому критерию и сохранять льготы, включая освобождение от НДС и налога на прибыль, подчеркивается в письме АВО.

Инвесторы подчеркивают, что активы, расходы и инвестиционная политика Whoosh, описываемые в финансовой отчетности компании по МСФО, типичны для транспортной, а не IT-компании:

самокаты и оборудования составляют 86,1% активов, или 10,2 млрд рублей;

запчасти к самокатам — 10,6%, или 1,2 млрд рублей.

Нематериальные активы, то есть ПО и патенты, занимают лишь 3,3%, или 400 млн рублей.

Обслуживание долга Whoosh может оказаться под угрозой в случае налоговых доначислений

Кроме того, в АВО считают, что мобильное приложение кикшеринга выступает лишь цифровым способом доступа к услуге проката, а не самостоятельным продуктом. Инвесторы опасаются, что налоговая может квалифицировать это как искусственное дробление единого технологического процесса с целью получения налоговой экономии.

В случае доначислений, пеней и штрафов со стороны ФНС из-за несоответствия льготному статусу компания может столкнуться с проблемами ликвидности и рисками по обслуживанию облигационного долга, предупреждают в АВО.

На Мосбирже сейчас обращается пять выпусков облигаций Whoosh на общую сумму 14,7 млрд рублей. Компания готовит к размещению ещё один выпуск на 1 млрд рублей. 15 июня Whoosh выплатил купонный доход по одному из выпусков.

Whoosh: структура выручки не влияет на налоговые обязательства, компания работает по закону

В компании настаивают на законности своей налоговой модели.

«Мы разработали платформу микромобильности Whoosh — программно-технический комплекс, включающий пользовательское ПО и модуль IoT. С этой разработкой мы являемся резидентом “Сколково” и используем налоговые льготы с 2020 года в полном соответствии с законодательством. Претензий от налоговых органов за это время не было», — заявили Russian Business в пресс‑службе Whoosh.

В Whoosh подчеркнули, что сервис кикшеринга является публичной компанией с постоянной аудиторской проверкой.

Также в сервисе подчеркнули, что структура выручки не влияет на налоговые обязательства компании, а режим налогообложения определяется статусом резидента «Сколково», а не соотношением лицензионного вознаграждения и арендной платы.

«Такое соотношение важно для IT‑льгот, но мы никогда не пользовались налоговыми IT‑льготами», — добавили в компании.

В ФНС и Банке России подтвердили получение писем. В ЦБ заявили, что рассмотрят обращение в установленном порядке.

Контекст

Whoosh отчитался об операционных результатах за май 2026 года. Количество поездок выросло на 15% год к году — до 17,8 млн, а число зарегистрированных пользователей достигло 36 млн, увеличившись на 21%. Активность аудитории также выросла: поездки на одного пользователя за пять месяцев прибавили 11%.

Кроме того, Whoosh активно расширяет свой бизнес. Так, в январе 2026 года компания хотела объединиться с «ЮрентБайк.ру», однако ФАС не согласовала сделку. Ведомство сочло, что слияние двух крупных сервисов кикшеринга приведёт к ограничению конкуренции на рынке.

Также компания активно развивает международное направление. В апреле 2026 года Whoosh запустился в Мексике. Выручка с одной поездки в Латинской Америке оценивается в 1,8 раза выше, чем в России. В среднесрочной перспективе регион может приносить до 30–40% всей выручки группы.