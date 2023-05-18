Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода

Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на новую редакцию законопроекта, который был представлен в феврале 2023 года.
В новой версии документа Росфинмониторинг предложил:
- Исключить дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки. Вместо полных Ф.И.О. предлагается указывать только фамилию и инициалы, а вместо реквизитов удостоверения личности — серию и номер или ИНН.
- Ввести исключения для передов через Систему быстрых переводов (СБП). Там будет предусмотрена возможность досылки сведений о получателе от кредитной организации, обслуживающей его или оператора платежной системы. В этом случае указывать паспортные данные, ИНН и номер банковского счета не понадобится.
- Банк будет устанавливать информацию о получателе на основе данных, предоставленных клиентом или содержащихся в системах межбанковского обмена.
Согласно действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе не требуется.
В марте 2023 года ведомство разработало и разместило на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Фото на обложке: Mike_shots /
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