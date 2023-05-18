Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на новую редакцию законопроекта, который был представлен в феврале 2023 года.

Росфинмониторинг предложил обязать банки указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода