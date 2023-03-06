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Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.

Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.

Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.

Фото на обложке: Pavel Dyachenko / Shutterstock

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