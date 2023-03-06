Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.
Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.
Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Инвестор Марк Мобиус рассказал о проблемах с выводом средств из Китая
- 2 У самиздат-платформ выросло число читателей, авторов и гонорары
- 3 Выручка Twitter в конце 2022 года рухнула на 40% — WSJ
- 4 5 когнитивных искажений, которые мешают экономить и копить деньги
- 5 Как работать с кошельком Metamask — пошаговое руководство
ВОЗМОЖНОСТИ
06 марта 2023
06 марта 2023
06 марта 2023