Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.

Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета