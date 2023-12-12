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К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Доступ к платформе цифрового рубля смогут получить только те компании, которые не будут отмечены «красным» уровнем риска на антиотмывочном сервисе Центробанка «Знай своего клиента», заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска

По словам Негляды, такие клиенты считаться высокорискованными, поэтому не смогут получить доступ. 

«Сейчас первостепенная задача — отработать эти поправки, которые с 1 января 2025 года должны будут вступить в силу и выстроить наше взаимодействие с ЦБ по этому вопросу», — сказал представитель Росфинмониторинга, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что положения базового антиотмывочного закона в настоящее время активно обсуждаются совместном с Банком России. В соответствии с законом должны будут полноценно регулироваться риски при расчетах с третьей формой денег. Так, по словам Негляды, ЦБ будет выполнять требования по анализу подозрительных операций цифровой валютой, как это делают обычные банки.

В Росфинмониторинге позитивно оценивают внедрение цифрового рубля там считают его современным инструментом, который можно будет эффективно использовать в том числе для международных расчетов.

С 1 августа 2023 года российское законодательство позволяет рассчитываться цифровым рублем, который всецело контролируется Центробанком. Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты. Доступным для простых россиян цифровой рубль планируют сделать к 2025-2027 годам.

Ранее ВТБ разработал технологию, позволяющую снимать цифровые рубли через обычные банкоматы.

Фото на обложке: Who is Danny / Shutterstock

 

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