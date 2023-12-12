К платформе цифрового рубля не допустят компании с «красным» уровнем риска

Доступ к платформе цифрового рубля смогут получить только те компании, которые не будут отмечены «красным» уровнем риска на антиотмывочном сервисе Центробанка «Знай своего клиента», заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По словам Негляды, такие клиенты считаться высокорискованными, поэтому не смогут получить доступ.

«Сейчас первостепенная задача — отработать эти поправки, которые с 1 января 2025 года должны будут вступить в силу и выстроить наше взаимодействие с ЦБ по этому вопросу», — сказал представитель Росфинмониторинга, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что положения базового антиотмывочного закона в настоящее время активно обсуждаются совместном с Банком России. В соответствии с законом должны будут полноценно регулироваться риски при расчетах с третьей формой денег. Так, по словам Негляды, ЦБ будет выполнять требования по анализу подозрительных операций цифровой валютой, как это делают обычные банки.

В Росфинмониторинге позитивно оценивают внедрение цифрового рубля там считают его современным инструментом, который можно будет эффективно использовать в том числе для международных расчетов.

С 1 августа 2023 года российское законодательство позволяет рассчитываться цифровым рублем, который всецело контролируется Центробанком. Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты. Доступным для простых россиян цифровой рубль планируют сделать к 2025-2027 годам.

Ранее ВТБ разработал технологию, позволяющую снимать цифровые рубли через обычные банкоматы.

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